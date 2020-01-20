Бишкек, , 23:35 — REGNUM Долговые обязательства столицы Киргизии на настоящий момент сложились на уровне 1,6 млрд сомов (1 млрд 410 млн рублей). Об этом заявил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев на пресс-конференции сегодня, 20 января, передает «Tazabek».

По словам чиновника, долги у города образовались из-за полученных ранее кредитов на приобретение муниципальных автобусов и троллейбусов, на ремонт и модернизацию дорог, а также по городским службам и различным мероприятиям.

При этом вице-мэр отметил, что городские власти четко соблюдают график выплат по долгам, а потому имеют возможность по привлечению дополнительных кредитов.