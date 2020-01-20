Бишкек, , 23:28 — REGNUM В 2019 году на территорию Киргизию завезено из-за рубежа 972,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Единственным их поставщиком является Россия, передает «24.kg» со ссылкой на информацию ассоциации нефтетрейдеров республики.

По официальным данным, за минувший год Киргизия импортировала 453,8 тысячи тонн бензина и 519,1 тысячи тонн дизтоплива.

В ассоциации отмечают, что Киргизии в прошлом году удалось сэкономить $27,2 млн (около 1 млрд 674 млн рублей) благодаря беспошлинным поставкам горюче-смазочных материалов из России.

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