Туркменабад, , 23:22 — REGNUM В Лебапской области на востоке Туркмении усугубляется ситуация с нехваткой автомобильного топлива — на заправках невозможно приобрести бензин марки А-95, а теперь возник дефицит бензина А-92, передает «Азатлык».

Также, по словам местных жителей, стало проблематичнее приобрести бензин на автозаправочных станциях Дашогузской области. Там автомобильное топливо теперь продают только по утрам, а потому к АЗС выстраиваются большие очереди из автомобилей.

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Живущие в регионах туркменистанцы жалуются на то, что в некоторых районах бензин А-95 не поступал в продажу уже в течение года и даже двух лет.

В то же время, подчеркивают местные жители, в регионах есть ряд автозаправок, обслуживающих только чиновников и силовиков — на них всегда есть бензин как марки А-92, так и А-95. Рядовым гражданам топливо они не продают.

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