Вильнюс, , 23:04 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 20 января вечером, прокомментировал новость о начале поставок норвежской нефти в Белоруссию через Литву. В комментарии прибалтийскому новостному агентству BNS Линкявичюс заявил, что приветствует попытки официального Минска найти альтернативные российским источники нефти и заявил, что Литва может предложить свои услуги и для поставок газа.

«Мы заинтересованы, чтобы Белоруссия диверсифицировала поставки ископаемых, один из примеров — использование порта Клайпеды и железной дороги», — сказал он. «Если будет интерес, можно рассматривать также и вопрос газа. Этот вопрос можно будет обсудить во время моего визита в Минск», — добавил Линкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Литовские железные дороги» подтвердили, что в порт Клайпеды прибудет партия норвежской нефти, которая транзитом через Литву будет доставлена в Белоруссию.

Напомним также, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, как и другие официальные власти страны, являются самыми ярыми критиками строительства Белорусской АЭС, требуя остановки строительства и саботируя продажи электроэнергии с БелАЭС в страны ЕС. Официальный Минск при этом ранее угрожал сократить загрузку литовского порта Клайпеды своими грузами, которые достигают трети грузооборота всего порта.

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