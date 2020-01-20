Минск, , 22:33 — REGNUM Власти Белоруссии закупили в Норвегии всего 80 тысяч тонн нефти. Об этом сегодня, 20 января, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, что 31 декабря 2019 года закончился российско-белорусский контракт на льготные поставки нефти. Москва увязала дальнейшие льготные поставки с углублением интеграции двух стран. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко на это не пошел.

Он распорядился прекратить всякие переговоры с Россией по нефти и искать альтернативные источники поставок.

Сегодня было объявлено о закупках Белоруссией нефти в Норвегии. Норвежская нефть марки Johan Sverdrup будет доставлена в литовский порт Клайпеда, а оттуда нефтеналивными поездами — в Белоруссию на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Уточняется, что в Клайпеду нефть поступит 22 января.

Оказалось, что партия нефти совсем небольшая — 80 тыс. тонн. При этом транспортировка от порта до НПЗ «Нафтан» будет стоить белорусской стороне свыше $20 за тонну.

Стоит отметить, что с Россией Лукашенко не смог договориться из-за того, что отказывался платить премию российским компаниям в размере $10 за тонну.

Примечательно, что в год Белоруссия обычно закупает 15 миллионов тонн нефти.

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