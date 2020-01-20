Париж, 20 января 2020, 22:29 — REGNUM Париж и Вашингтон рассматривают возможность заключить торговое соглашение, написал 20 января французский президент Эммануэль Макрон в Twitter.
Комментируя телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, глава Франции отметил, что они касались введённого Парижем цифрового налога и в целом прошли успешно.
Читайте также: IT-гиганты США выступят на слушаниях против цифрового налога во Франции
Напомним, после введения Парижем так называемого цифрового налога Вашингтон решил в качестве ответной меры обложить французские товары пошлинами. Сейчас идут переговоры о том, чтобы заключить торговое соглашение и избежать пошлин.
Читайте ранее в этом сюжете: G7: Франция и США достигли соглашения о налогообложении крупных компаний