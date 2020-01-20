Москва, , 21:59 — REGNUM Студенты московских вузов смогут отметить свой праздник в выходные дни 25 и 26 января более чем на 80 площадках столицы, сообщает пресс-служба городского правительства.

Как отмечается, ключевые праздничные события пройдут в Парке Горького и на ВДНХ.

Так, на катке «Восход» в Парке Горького состоится большая дискотека на коньках «Зачетная Москва», на которой ожидаются более пяти тысяч молодых москвичей. В Доме культуры на ВДНХ будет представлен молодёжный проект «Московский диалог», в рамках которого студенты смогут задать интересующие вопросы профессионалам в разных сферах.

В столичных парках также будут организованы разлчные зимние развлечения для студентов. В частности, в Царицыно можно будет бесплатно покататься на тюбингах, а в Сокольниках, Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток по студенческому билету.

На 12 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» можно будет бесплатно покататься на коньках при наличии студенческого билета.