Клайпеда, Литва, , 21:45 — REGNUM Госпредприятие «Литовские железные дороги» (Lietuvos Geležinkeliai) сегодня, 20 января, объявило о начале транспортировки нефти из Норвегии через Клайпедский порт в Белоруссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нефть в Белоруссию будет поставляться с месторождения Йохана Свердрупа, крупнейшего месторождения на шельфе Норвегии, отмечает Reuters. Поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Белоруссии существенно дороже импорта по нефтепроводам, отмечает агентство.

Как передавало ИА REGNUM, интенсивные переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не привели к результату, контракты на поставку нефти так и не были заключены. На этом фоне Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.