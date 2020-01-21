Курган, , 00:02 — REGNUM В Кургане с 1 февраля 2020 года проезд на девяти маршрутах ООО «Транспортная компания» повысится на 4%, или на один рубль. Об этом сообщает портал 45.ru.

За 25 рублей курганцам придётся ездить по маршрутам №2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. По транспортной карте проезд обойдётся дешевле — 22 рубля.

В Кургане последний раз поднимали тариф в апреле 2019 года. Сейчас в столице Зауралья тариф на проезд в городском автобусе сравняется с тарифом Челябинска. Меж тем в Тюмени установлен тариф в 27 рублей, в Екатеринбурге — 28 рублей.