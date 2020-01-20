Давос, Швейцария, , 21:01 — REGNUM В рамках панельных сессий Всемирного экономического форума в Давосе делегация «ФосАгро» поделимся накопленным опытом, в том числе и в области разработки и внедрения Зеленой маркировки экологичных минеральных удобрении, производимых компанией.

«Будет интересно познакомиться с лучшими практиками, реализованными коллегами. Я буду принимать участие во встречах с ведущими представителями глобального бизнес-сообщества и лицами, участвующими в принятии решений в химической и горной промышленности, в области производства передовых материалов. Мы рассмотрим основные факторы, влияющие на нашу отрасль, но также затронем вопросы взаимодействия и реализации совместных инициатив для противостояния современным вызовам и угрозам, в том числе в области продовольственной безопасности и экологии», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Среди трех тысяч участников 50-го форума в Давосе главы ряда государств, неправительственных организаций и руководители ведущих мировых компаний. Одна из заявленных организаторами тем форума — обсуждение модели «капитализма для всех заинтересованных сторон», который сделает возможным реализацию Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН и задач, поставленных в рамках Парижского соглашения об изменении климата.

В этой связи дискуссии в рамках большинства панельных сессий форума будут затрагивать обмен опытом спикеров во внедрении лучших практик в отношении окружающей среды, общества и корпоративного управления (ESG) на уровне государств, бизнеса и общественных организаций.

«Повестка Всемирного экономического форума-2020 созвучна приоритетам долгосрочной стратегии развития компании «ФосАгро»: как один из гарантов мировой продовольственной безопасности, ФосАгро понимает глобальную ответственность и вносит реальный вклад в достижение 10 из 17 ЦУР ООН, являющихся ключевым драйвером ответственного отношения к окружающей среде и сохранения планеты для будущих поколений. У «ФосАгро» есть амбиции, потенциал и возможности для дальнейшего прогресса с точки зрения критериев ESG. За последние годы нам уже удалось добиться на этом направлении значительных успехов, которые были отмечены на уровне ООН: в рамках Глобального договора ООН — платформы социально-ответственного бизнеса, который вносит наиболее весомый вклад в достижение ЦУР — ФосАгро получила LEAD-статус как один из наиболее активных ее участников», — подчеркнул Андрей Гурьев.

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