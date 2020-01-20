Нижний Новгород, , 20:01 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года в Приволжском федеральном округе введено в эксплуатацию 13,052 млн кв метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года строительство жилья в Поволжье выросло на 5,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

При этом увеличение объемов строительства жилья наблюдается в 10 регионах ПФО, в четырёх субъектах показатель ввода жилья падает.

Наиболее значительно сократилось строительство жилых домов в Кировской области — на 15,9%, на 11,8% снизился ввод жилья в Самарской области, в Саратовской области снижение составило 2,1% и в Татарии — 1%.

При этом увеличили объем ввода жилья: на 3% — Оренбургская область, на 4% — Башкирия, на 6,3% и на 6,8% выросли показатели Чувашии и Удмуртии соответственно, на 8,2% вырос объем ввода жилья в Ульяновской области, на 12,3% — в Мордовии, на 12,9% — в Марий Эл, на 21% — в Пермском крае, на 22% — в Нижегородской области. И максимальный рост демонстрирует Пензенская область — на 40,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в III квартале 2019 года почти во всех регионах, кроме двух, подорожало жильё в новостройках. Цены выросли и на рынке вторичного жилья. Рост цен на новое жилье отмечен в 12 регионах из 14 (кроме Мордовии и Пермского края). Более всего подорожало жилье в Удмуртии — на 3,1%. Цены на вторичное жильё выросли в 11 регионах, более всего — в Татарии (+2,8%), Удмуртии и Нижегородской области (+2,5%).