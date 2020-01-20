п. Новлянка, , 19:54 — REGNUM Во Владимирской области градообразующее предприятие «Новлянский крахмало-паточный завод» в Селивановском районе может возобновить работу после прихода инвестора. Как сообщила пресс-служба областной администрации, предприятие принадлежит АО «Астон», а половину его акций к марту 2020 года выкупит американская компания.

Завод не производит продукцию и оказывает только коммунальные услуги в посёлке Новлянка. Однако врио первого заместителя губернатора Максим Брусенцов с заместителем гендиректора АО «Астон» Владимиром Очатовым, гендиректором ООО КПЗ «Новлянский» Романом Сетиным и директором областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Константином Демидовым обсудили реконструкцию цеха сушки кормов.

В пресс-службе администрации также отметили, что одной из тем обсуждения стало возобновление производственной деятельности завода, приостановленной из-за его тяжёлого положения.