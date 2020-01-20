Нижний Новгород, , 19:44 — REGNUM Гордума Нижнего Новгорода планирует рекомендовать мэрии принять меры к созданию конкурентной среды на рынке предоставления услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях города. Об этом говорится в проекте решения городского парламента к сессии 29 января, документ опубликован на портале думы.

Депутаты также рекомендуют погасить задолженность городского бюджета за питание школьников льготных категорий. Предлагается обратиться к губернатору региона, чтобы модернизация школьных пищеблоков проходила за счет средств национального проекта «Образование» и федеральной программы «Современная школа».

«Поручить контрольно-счетной палате города провести, в рамках своих полномочий, аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности МП ЕЦМЗ (Единый центр муниципального заказа) и доложить гордуме о её результатах», — также говорится в проекте.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас в 160 школ поставку питания осуществляет ЕЦМЗ, в 43 школы — торговый дом «Народный». При этом в декабре 2019 года вышло постановление администрации, которое рекомендует школам, находящимся на обслуживании у торгового дома «Народный», заключить договоры с ЕЦМЗ. Депутаты рекомендуют это постановление отменить.

«Такой подход создает на рынке школьного питания монополиста, что, как правило, ведет к снижению качества и удорожанию питания детей. Тем более что в МП ЕЦМЗ отмечается нарастание внутренних проблем», — говорится в записке.

Кроме того, депутаты указывают, что городская администрация накопила «большие долги по льготному питанию» — сумма долга не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, после вспышки дизентерии в одной из школ Нижнего Новгорода 31 октября прошлого года был уволен глава ЕЦМЗ Владимир Жмакин. В середине ноября генеральным директором предприятия была назначена ранее занимавшая пост советника нижегородского мэра Ирина Тарасова. 10 декабря она подала заявление об уходе с новой должности. Уже в середине декабря новым директором ЕЦМЗ был назначен Александр Банцекин.

Также в декабре антимонопольное ведомство потребовало отменить результаты конкурса по выбору поставщика питания в 143 нижегородские школы, победителем которого стал ЕЦМЗ. Причём ранее мэрия не согласилась с аналогичным решением ФАС РФ и попыталась его обжаловать, но безуспешно.