Владимир, , 19:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по промышленности и экономической политике Максим Брусенцов на встрече с членом комитета Совета Федерации по экономической политике Александром Пронюшкиным отчитался о реализации национальных проектов в регионе в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» регион получил и освоил около 788 миллионов рублей, организациями инфраструктурной поддержки оказано более 11 тысяч услуг, открыт центр «Мой бизнес». Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» привлёк к участию 33 предприятия промышленности.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» во внешней торговле приняло участие 51 предприятие. Почти 310 экспортно-ориентированных субъектов малого бизнеса и пять владимирских промышленных предприятий получили поддержку. В 2020 году запланирован вывод на экспорт 65 предприятий из Владимирской области.