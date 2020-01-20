Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM В проекте документа, который 29 января рассмотрят депутаты гордумы Нижнего Новгорода, исключено положение о компенсации расходов депутатов на перелёты бизнес-классом. Документ опубликован на портале городского парламента.

Так, в проекте решения указано, что возмещение расходов будет происходить при использовании воздушного транспорта по тарифам, не превышающим тариф экономкласса, только на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования. Железнодорожным транспортом по билетам по тарифам, не превышающим тариф в вагонах всех типов, отнесенным к вагонам класса обслуживания «экономический». Автотранспортом общего пользования.

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Также компенсации подлежат расходы на общественный транспорт при поездке к месту отбытия самолёта или поезда.

Предполагается и выплата суточных в размере не более 700 рублей за каждый день командировки.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначальный проект положения о компенсации командировочных расходов гордума приняла 23 октября. В число подлежащих возмещению трат вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Кроме того, планировалось возмещать расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год. Однако решение депутатов вызвало резко негативную реакцию общественности.

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Позднее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый проект положения. По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

Однако эта тема обсуждалась позднее неоднократно. Спикер гордумы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин настаивал на принятии положения. Он выразил недоуменные по поводу общественной активности при обсуждении данного проекта положения.

«Еще ни один миллион нижегородских рублей не был окружен таким вниманием и заботой общественности», — отметил спикер, считая это небольшой суммой.

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