Ташкент, , 19:11 — REGNUM В Узбекистане ожидается повышение цен на мясо, стоимость которого и так за последние два года выросла на более чем 100%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной грядущего роста послужит решение казахстанских властей о запрете экспорта живого скота на экспорт.

Как отмечает Минсельхоз Казахстана, в 2019 году за пределы республики вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом подавляющее большинство — 121,6 тысячи голов или 78% — вывезено в Узбекистан, еще 14% — в Армению.

Также из страны вывезено почти 264 тысячи голов овец, из них более половины было маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тысяч овец (76%). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан — 18 тысяч (6,7%), Иран — около 12 тысяч (4,5%).

«Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем, за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота», говорится в сообщении.