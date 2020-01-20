Исламабад, , 19:10 — REGNUM От Пакистана на Всемирном экономическом форуме в городе Давосе (Швейцария) будет присутствовать премьер-министр этой страны Имран Хан, сообщили 20 января в пресс-службе пакистанского МИД.

Отмечается, что глава пакистанского правительства собирается на полях форума провести ряд международных переговоров. В частности, планируется его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум в Давосе состоится 21 — 23 января. Трамп заявлял о своих планах посетить это мероприятие.

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