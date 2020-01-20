Киев, , 18:51 — REGNUM Уровень безработицы на Украине по итогам 2019 года составил 338,2 тыс. человек.

Соответствующие данные обнародовала 20 января украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным, непосредственно в декабре 2019 года уровень безработицы увеличился по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 17,1%.

При этом, информирует ведомство, количество вакансий в декабре прошлого года составило 59 тыс., что на 27% меньше, чем месяцем ранее, и на 13% меньше показателя за январь 2019 года. Соответственно, конкурс на одно вакантное место за отчетный период составил 6 человек.

ИА REGNUM отмечает, что реальная картина с безработицей на Украине сильно отличается от официальных данных. Из-за массового отъезда украинцев на заработки за границу многим предприятиям страны категорически не хватает работников.

Согласно данным правительства, за период с 2014 по 2015 год количество экономически активного и занятого населения Украины в возрасте 15−70 лет резко уменьшилось: экономически активных — с 19,9 млн в 2014 году до 18,1 млн человек в 2015-м, занятых — с 18,1 млн до 16,4 млн человек. С 2015 по 2017 год количество экономически активного и занятого населения продолжало уменьшаться замедленными темпами и в 2017-м достигло 17,9 и 16,2 млн человек соответственно, после чего ситуация стабилизировалась.

В конце 2019 года правительство Украины о поддержке государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест.