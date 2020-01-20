Москва, , 18:49 — REGNUM Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 января 2019 года запасы монетарного золота составляли 67,9 млн унций. Таким образом, за год показатель вырос более чем на пять миллионов унций.

Общая стоимость золота в международных резервах страны на начало 2020 года составила $110,376 млрд.

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