Кострома, , 18:38 — REGNUM В 2020 году на грантовую поддержку костромских крестьянских хозяйств предусмотрено 6 млн рублей, — сообщает пресс-служба администрации региона.

В сельскохозяйственные кооперативы за прошлый год вступили 100 костромских субъектов малого предпринимательства. Это на 20,5% больше от планового показателя. Создано 5 новых потребительских кооперативов и 49 крестьянских хозяйств.

К 2025 году в Костромской области в сельхозкооперативы планируют объединить почти 600 субъектов малого и среднего предпринимательства сельского хозяйства.

Фермеры получают субсидии, в частности, на возмещение половины затрат на приобретение сельскохозяйственных животных и техники в кооперативах. В этом году на господдержку костромских сельхозпроизводителей обещают 6 млн рублей.

С 2012 года грантовую в Костромской области 140 крестьянских хозяйств получили поддержку на сумму 374,7 млн рублей. Еще 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили 75,9 млн рублей.

В 2019 году в регионе начала работать программа финансовой поддержки начинающих фермеров на создание и развитие хозяйства — «Агростартап». Соответствующие гранты уже получили 18 хозяйств, создано 29 новых рабочих мест.