Дзержинск, Нижегородская область, , 18:35 — REGNUM В Дзержинске открылось новое импортозамещающее производство наномодофицированных полимеров. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

На площадке будут производиться наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы, которые используются в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе, а также в медицине.

Объем инвестиций в производство составил 340 млн рублей, сейчас мощность завода составляет 5 тыс. тонн, в дальнейшем планируется расширить производство до 20 тыс. тонн. Будет создано около 150 новых рабочих мест.

«Это не первый наш проект в Нижегородской области. В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие», — подчеркнул генеральный директор компании ООО ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

В день открытия завода ООО подписало соглашения с компанией «Сибур-Полилаб», а также в нижегородским Научно-образовательным центром.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории региона было открыто импортозамещающее производство металлических порошков и изделий из них. Реализовать проект ООО «Гранком» удалось при поддержке Фонда развития промышленности. Производство выпускает комплектующие для машиностроения.