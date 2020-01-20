Вологда, 20 января 2020, 18:34 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил провести проверку по факту срыва поставки льготных лекарственных средств в аптеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Проблема обеспечения льготными лекарствами остро возникла в регионе в конце прошлого года. Тогда по поручению губернатора было дополнительно выделено 150 млн. рублей на их закупку. Однако решить проблему до конца пока не удалось.
Проблема сохраняется по 23 наименованиям препаратов, их поставка, как заявил глава департамента, будет выполнена в полном объеме до 3 февраля.