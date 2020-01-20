Вологда, , 18:34 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил провести проверку по факту срыва поставки льготных лекарственных средств в аптеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Проблема обеспечения льготными лекарствами остро возникла в регионе в конце прошлого года. Тогда по поручению губернатора было дополнительно выделено 150 млн. рублей на их закупку. Однако решить проблему до конца пока не удалось.

«На сегодняшний день проведено 86 электронных аукционов на 500 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Сейчас на складе имеется препаратов на 203 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, это обеспечит потребность почти на 3 месяца. Также закуплены препараты на сумму 35 миллионов рублей за счет федерального финансирования, что закрывает потребность на 1,2 месяца», — цитирует пресс-служба правительства начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Проблема сохраняется по 23 наименованиям препаратов, их поставка, как заявил глава департамента, будет выполнена в полном объеме до 3 февраля.