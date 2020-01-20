Курган, , 18:14 — REGNUM В Курганскую область с рабочим визитом прибыла делегация из ФРГ. В её состав вошли представители немецких фирм, занимающихся недвижимостью, перерабатывающим оборудованием, фармацевтикой, энергосбережением и другим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Отмечается, что внешнеторговый оборот между ФРГ и Курганской областью за январь — ноябрь 2019 года составил $13,9 млн. Это на 30% более к уровню 2018 года. Из Зауралья в Германию экспортируются машины, оборудование, продовольственные товары. В импорт входит оборудование, транспортные средства, металлы, продукция химической промышленности.

В программе визита немецкой делегации — обучение бизнеса Зауралья требованиям и нюансам по экспорту товаров в Германию, переговоры с представителями курганских предприятий, визит в индустриальный парк и на заводы региона.