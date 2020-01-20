Воронеж, , 18:06 — REGNUM Михаил Артёмов назначен временным генеральным директором АО «Концерн «Созвездие», подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия. Как уточняется, новый руководитель назначен с 20 января решением заседания Совета директоров АО «Концерн «Созвездие» от 16 января.

Про Артёмова известно, что в АО «Концерн «Созвездие» (НИИ связи) он работает с 1985 года, начинал инженером, возглавляет научную школу АО «Концерн «Созвездие» по созданию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), занимал пост заместителя генерального директора по научной деятельности. Артёмов — доктор технических наук, доцент, является главным конструктором и председателем совета главных конструкторов по направлению создания техники РЭБ с системами управления войсками (силами) противника, включающего 17 предприятий России. Также он является научным руководителем научно-исследовательских работ, главным конструктором опытно-конструкторских работ по созданию автоматизированных систем и средств РЭБ в интересах Вооруженных Сил РФ и других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года АО «Концерн «Созвездие» возглавлял Алексей Бочаров. Официально причины его отставки не называются, однако местные СМИ предположили, что его уход может быть связан с провалом исполнения госконтрактов.

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