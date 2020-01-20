Бишкек, , 18:00 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии планирует создать фонд развития, деньги которого будут вкладывать в различные стартапы, поскольку полезные ископаемые в городе не добывают. Об этом сегодня, 20 января, на пресс-конференции заявил вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев, передает «24.kg».

Представитель муниципалитета отметил, что работающие в стране банки не предоставляют предпринимателям кредиты на старта-проекты, либо выдают, но под большой залог.

«Мы хотим разработать площадку, чтобы поддерживать как начинающих бизнесменов, так и уже крепко стоящих на ногах, в части финансового обеспечения, преференций и льгот», — добавил он.

При этом столичный чиновник не уточнил, где мэрия Бишкека намерена изыскивать деньги на финансирование фонда в случае, если его всё же создадут.