Воронеж, , 17:55 — REGNUM 1 млрд 790 млн рублей планируется направить на строительство социальных объектов в 2020 году в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам еженедельного совещания в правительстве региона 20 января.

1,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета, остальную долю составляет софинансирование региона. Деньги планируется направить на строительство поликлиники на 1100 посещений в смену и станции скорой медицинской помощи на 10 бригад в Воронеже (Северный микрорайон), двух школ — на 1224 места в Борисоглебске и на 1100 мест в микрорайоне «Южный» села Новая Усмань, детского сада на 300 мест на улице Артамонова в Воронеже и автомобильной дороги в районе ЖК «Изыскателей» также в областном центре.

Как отметил на совещании заместитель руководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов, в 2019 году на строительство соцобъектов из бюджетов всех уровней было выделено 3 млрд 331 млн рублей, в том числе Минстроем России — 1 млрд 450 млн, кассовое исполнение федеральных средств по итогам 2019 года составило 100%. Га эти деньги в регионе, в частности, достроили пять общеобразовательных школ, три детсада, также начато строительство ещё двух школ и одного детского сада.