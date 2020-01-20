Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году на 0,1 процентного пункта, до 3,3%. Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном 20 января пресс-службой фонда.

Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран годы также снижен на 0,2 процентного пункта — до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году.

Оценка роста ВВП США в 2020 году снижена с 2,1% до 2%, в странах еврозоны — с 1,4% до 1,3%. При этом МВФ повысил прогноз по росту экономики Китая в 2020 году с 5,8% до 6%, Бразилии — с 2% до 2,2%. Прогноз по ВВП Индии снижен с 7% до 5,8%.

Прогноз по росту экономики России в 2020 году сохранён на уровне 1,9%.

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