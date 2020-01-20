Бишкек, , 17:49 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии достиг $576,8 млн (35 млрд 492 млн рублей) и в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 67%. Об этом сообщает сегодня, 20 января, пресс-служба правительства.

Такой значительный рост в основном был достигнут за счет увеличения притока прямых иностранных инвестиций в сферу геологоразведки — в 3,3 раза, а также на предприятия обрабатывающей промышленности — в 2,3 раза.

При этом приток иностранных вложений превысил уровень оттока чуть больше чем на 12,3%, который, в свою очередь, составил $513,5 млн (31 млрд 597 млн рублей).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходился на Джалал-Абадскую область — более 40%.

Затем следуют столица Киргизии — около 28%, Иссык-Кульская область — около 20%, а также Чуйская область — около 12%.