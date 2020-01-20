Бишкек, , 17:46 — REGNUM В 2019 году промышленность Киргизии произвела продукции на общую сумму 278 млрд 565 млн сомов (около 245 млрд 475 млн рублей). Что на 6,9% больше показателя 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор» этот показатель составил чуть больше 149 млрд 397 млн сомов (более 131 млрд 650 млн рублей).

Наибольший объем продукции произвели предприятия, работающие в Чуйской области — свыше 125 млрд 068 млн 666,3 сомов (110 млрд 212 млн рублей).

На втором месте расположилась Иссык-Кульская область — 63 млрд 42 млн сомов (55 млрд 553 млн рублей). Третье заняла столица Киргизии — около 39 млрд 276 млн сомов (34 млрд 610 млн рублей). Четвертое досталось Джалал-Абадская области — свыше 28 млрд 885 млн сомов (25 млрд 454 млн рублей).

Затем следуют Ошская область — около 10 млрд 368 млн сомов (9 млрд 136 млн рублей), город Ош — более 4 млрд 677 млн сомов (свыше 4 млрд 121 млн рублей), Баткенская область свыше 2 млрд 970 млн сомов (более 2 млрд 617 млн рублей) и Нарынская область — около 2 млрд 733 млн сомов (2 млрд 408 млн рублей).

Замыкает список Таласская область, предприятия которой за минувший 2019 год произвели продукции на сумму чуть больше 1 млрд 544 млн сомов (около 1 млрд 361 млн рублей).