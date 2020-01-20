Рязань, , 17:38 — REGNUM Нового директора Государственного Рязанского приборного завода представили губернатору Рязанской области Николаю Любимову 20 января, сообщает пресс-служба правительства региона. На рабочей встрече стороны обсудили планы и задачи развития предприятия на ближайшую перспективу, меры поддержки со стороны региональных властей.

На должность нового генерального директора АО «ГРПЗ» назначен Борис Виноградов, пока временно, поскольку связано с формой допуска. Бывший руководитель ГРПЗ, Евгений Баранкин, возглавит Совет директоров. По словам губернатора, Фонд развития промышленности региона вместе с руководством предприятия занимаются сейчас поиском возможного финансирования для увеличения производительности труда в рамках нацпроекта, закупают новое оборудование.

«Если приборный завод будет развиваться, то будет развиваться и региональная экономика. Приборный завод занимает серьёзные позиции для бюджета не только города Рязани, но и всей нашей области. Со своей стороны мы обязательно продолжим оказывать всю возможную помощь предприятию, в том числе в решении важных вопросов на федеральном уровне», — отметил Николай Любимов.

В числе главных задач АО «ГРПЗ» остаётся производство комплектующих изделий для военной авиации, реализация программ «Ростеха» по развитию, увеличению объёмов производства, повышению конкурентоспособности гражданской продукции, в том числе зарядных станций для электромобилей, медицинского оборудования.

АО «Государственный Рязанский приборный завод» входит в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии».