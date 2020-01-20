Рига, , 17:35 — REGNUM Представители Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) заявили об уменьшении интереса инвесторов к Латвии из-за сложившейся процедуры открытия счета в банках. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, в 2019 году из всех крупных городов иностранные инвестиции в основной капитал латвийских компаний выросли только в портовой Лиепае. Речь идёт о довольно небольшой сумме в 11,24 млн евро. В городе было создано 60 новых рабочих мест.

«Сегодня открытие счета новой компании занимает 1−2 месяца. При этом никто не может дать никаких гарантий, что счёт будет открыт», — сообщил представитель LTRK Гиртс Кронберг.

По его словам, компании из Белоруссии отказали в открытие счёта 4 банка. Пятый банк открыл счёт, но через 3 недели закрыл его без объяснения причин.

Такая политика банкиров, указал Гиртс Кронберг, привела к тому, что ряд компаний из Белоруссии, Украины и Китая отказались начать бизнес в Латвии.