Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил свой прогноз по росту ВВП России в 2020 году на уровне 1,9%. Об этом говорится в новом обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованном пресс-службой фонда.

Рост российской экономики в 2021 году, согласно прогнозу МВФ, может ускориться до 2%.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом после отставки правительства страны.

Агентство прогнозирует рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,8%.

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