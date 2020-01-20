Мурманск, , 17:17 — REGNUM К 1 января 2020 года госдолг Мурманской области составил 14,1 млрд. рублей. Об этом на заседании в правительстве региона сообщила министр финансов Елена Дягилева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она также сообщила, что доходы региональной казаны в прошлом году составили 82,7 млрд. рублей, что на 19 млрд., рублей больше, чем годом ранее. Выросли и расходы — на 15,1 млрд. и составили 78,8 млрд. рублей.

Дягилева отметила, что бюджет региона по-прежнему социально направленный: на эту сферу было направлено более 20 млрд. рублей.