Вильнюс, , 17:15 — REGNUM В след за скандалом вокруг целлюлозно-бумажного комбината в Клайпеде компании Grigeo, который подозревают в сливе отходов производства в Куршский залив в обход городских очистных сооружений, очередной экологический скандал грозит разгореться в Утянском районе Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

Паневежская окружная прокуратура сегодня информировала, что начинает разбирательство в отношении компании Ūrus ir Ko, которая не выполняет решение суда, вынесенное ещё в апреле 2016 года, по утилизации опасных химических отходов. Компания находится в процедуре банкротства, однако химические отходы, несмотря на решение суда, хранит в обычных бараках.

Силами полиции они были вскрыты, внутри помещений обнаружено 3 тыс. тонн отходов.