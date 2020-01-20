Липецк, , 17:08 — REGNUM В Липецкой области бывшее руководство строительной компании «СУ-5» обвиняется в нарушении природоохранного законодательства. Об этом сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

«СУ-5» — одна из компаний, занимавшихся долевым строительством в Липецке и других регионах. Строительство объектов не было завершено, и руководство компании стало фигурантом нескольких уголовных дел. Фирму возглавлял экс-депутат облсовета Михаил Захаров.

«Теперь и у управления экологии есть повод ждать экстрадиции бывшего руководителя компании СУ-5. Он нанес ущерб не только экономике региона, жителям области, но и природе. К эпизодам его уголовного дела добавилось ещё одно, административное, — нарушение природоохранного законодательства. Компания СУ-5 оштрафована на 400 тысяч рублей», — сообщил источник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Михаил Захаров, экс-глава ОАО «Эксстроймаш» и ряда подконтрольных строительных организаций, заочно арестован и находится в международном розыске. Следователи обвиняют его и ряд сообщников в том, что из-за махинаций с деньгами дольщиков в Липецке не были достроены четыре многоэтажных дома.

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