Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM На заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту были рассмотрены изменения, которые планируется внести в региональный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Так, депутаты установили допустимое соотношение между количеством выполненных и невыполненных рейсов в течение квартала. Максимально невыполненное число перевозок регулярным муниципальным транспортом может составлять 10%, 4% — по иным муниципальным маршрутам и 2% — по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

К числу невыполненных не будут относиться рейсы, которые не осуществлены из-за ДТП, пробок, технических сбоев системы навигации, а также ЧС.

При этом отклонение в расписании маршрутов регулярных перевозок не должно превышать 15%.

Кроме того, из законопроекта исключили пункт об ответственности перевозчика за несоблюдение требований о максимальной вместимости транспортного средства, уточняет newsnn.ru. По словам главы комитета Владимира Солдатенкова, сейчас нет механизма осуществления органами внутренних дел контроля за соблюдением вместимости автобуса. То есть, за давку в автобусе перевозчиков штрафовать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, система транспортного обслуживания нижегородцев претерпевает значительные изменения, которые жители города воспринимают без энтузиазма. Ранее в сети была размещена петиция против отмены маршруток. Автор отмечает, в автобусы, вместо 70−75 человек, набивается по 100−120 человек, и это при фактическом росте стоимости проезда, поскольку приходится делать не одну пересадку. Жители грозят дойти в своих жалобах до Европейского суда по правам человека.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин получил массу жалоб граждан после сообщения мэрии об отмене востребованных у нижегородцев маршруток — Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Их отменили с 27 декабря. Администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться автобусами большой вместимости. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.

Власти заверяли, что до конца недели 90 маршруток, которые были отменены, заменят 74 автобуса. Таким образом, число транспортных средств сократилось на 16 единиц при сокращении протяженности и росте числа выполняемых маршрутов.