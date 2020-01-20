Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростовской области распродают имущество обанкротившегося завода «Цимлянские вина». Эта информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает ИА REGNUM.

За 361,8 млн рублей планируется реализовать производственный комплекс, здания различного назначения, земли сельхозназначения, винохранилища, автопарк, оборудование и виноградники, бытовые предметы. Торги назначены на 20 марта 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2019 года донской завод по производству винодельческой продукции был признан банкротом. Фирма «Паритет» взялась реанимировать производство на предприятии. Завод «Цимлянские вина» в сентябре 2019 года возобновил работу. Планировалось, что предприятие выпустит 2 млн бутылок продукции до конца декабря 2019 года.

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