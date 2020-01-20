Москва, , 16:55 — REGNUM Рост среднего размера кредита розничных клиентов банков в 2020 году может продолжиться, однако динамика замедлится. Об этом корреспонденту ИА РЕГНУМ заявил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«По нашим оценкам, в ближайшие два года средний объём долга розничного клиента не превысит уровень в 350−400 тысяч рублей, а в 2020 году будет находиться ниже отметки в 300 тысяч рублей (порядка 270 тысяч рублей)», — сказал Дейнека.

Он напомнил о данных, полученных в ходе исследования «Эквифакс» по итогам 2019 года, согласно которым сумма такого долга выросла на 10,7% против 17,2% в 2018 году: «Основным фактором замедления темпов роста данной суммы долга являются предпринятые ЦБ РФ меры по охлаждению рынка потребительского кредитования как за счёт надбавок к коэффициентам риска, так и за счёт введения ПДН. На наш взгляд, в текущем году темпы роста средней суммы долга могут опуститься до уровней 8−9%. В 2020 году потребительское кредитование в течение всего года будет находиться под «охлаждающим» воздействием ЦБ, более того, регулятор может продолжить «закручивать гайки» за счёт, например, еще одного раунда повышения надбавок к коэффициентам риска».

Вместе с тем, Дейнека подчеркнул, что до тех пор, пока уровень жизни населения будет находиться в зоне стагнации, эксперты ожидают, что сумма долга среднестатистического розничного клиента банка продолжит расти темпами, близкими к 8%: «Однако если в ближайшие 5 лет курс госполитики, построенный на нацпроектах, не покажет явных положительных результатов в ускорении темпов роста российской экономики, рост данной суммы долга может ускориться и достичь критически опасного уровня в 500 тысяч рублей в перспективе 2024 года».