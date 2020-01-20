Пекин, , 16:52 — REGNUM Отказаться к конце этого года от использования в стране неразлагаемого пластика намерены власти Китая, сообщили 20 января в китайском минэкологии.

Так, в крупных городах Китая решено к концу года запретить производство и продажу пакетов из пластика толщиной меньше 0,025 мм. Также запретят использование сельскохозяйственной плёнки толщиной меньше 0,01 мм.

Планируется, кроме того, запретить импорт Китаем пластикового сырья. В ближайшую пятилетку планируется снизить объём использования в стране бытового пластика на 30%.

Также китайские власти хотят ввести запрет на пластиковую посуду для сферы общественного питания в крупных городах. Могут запретить и ряд товаров бытовой химии и средств гигиены.

Такое решение принимается в рамках борьбы за чистоту окружающей среды и ради экономии энергоресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея отказа от одноразового пластика обсуждается и в России. Дискуссия на эту тему продолжается.

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