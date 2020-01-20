Подгорица, , 16:47 — REGNUM В Черногории в 2019 году заработала программа получения экономического гражданства. С момента ее старта было подано пять заявок, согласно опубликованной информации о реализации программы экономического гражданства.

Заявка на получение «инвестиционного» гражданства стоит 100 тысяч евро, таким образом бюджет уже получил полмиллиона евро. При этом требуемый объем инвестиций в проекты на территории Черногории составляет от 250 до 450 тысяч евро.

Всего запланировано по этой программе выдать до двух тысяч паспортов.