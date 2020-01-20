Москва, , 17:11 — REGNUM Рост среднестатистического кредита в России чреват опасными рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Рост среднего займа, скорее всего, обусловлен тем, что часть кредитов (трудно оценить какая именно) — это рефинансирование ранее взятых обязательств. Как правило, человеку чтобы рефинансировать кредит приходится нести какие-то издержки», — сказал Хестанов.

Экономист отметил, когда кредитный рынок находится в равновесии, а в экономике всё стабильно, средний размер кредита если и должен расти, то примерно на уровень инфляции.

«Если «чек» растёт быстрее, это указывает на, то что кредитование растёт. Реально-располагаемые доходы граждан если и растут, в любом случае они растут намного медленнее, чем средний долг гражданина перед банком. Это ситуация опасная, рано или поздно люди не смогут обслуживать свои кредиты», — заявил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года средний размер кредита в России увеличился примерно на 11% и составил 249 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост среднестатистического кредита назвали плюсом для экономики РФ