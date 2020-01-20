Москва, , 16:13 — REGNUM Вместо того чтобы уйти в окончательный спад, мировая экономика вошла в фазу очень слабого роста, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.

«Сейчас есть общее впечатление, что мировая экономика если и не обрушивается в рецессию, то замедляется, — сказал Кагарлицкий. — И это долгосрочная тенденция. То есть пока что мы видим очень интересную динамику в мировом капитализме — после великой рецессии были приняты очень серьёзные меры для поддержания стабильности, для того чтобы предотвратить резкие спады и крахи, по крайней мере в основных экономиках мира, и обеспечить стабильность. Все процессы стали гораздо более урегулированными и смягченными и в какой-то степени управляемыми. И сейчас мы наблюдаем любопытную тенденцию — вместо того чтобы упасть в спад, мы видим очень длительный период очень слабого роста».

Однако, как подчеркнул Кагарлицкий, рецессия всё равно возможна, и спад рано или поздно случится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, агентство Fitch спрогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.

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