Москва, 20 января 2020, 16:13 — REGNUM Вместо того чтобы уйти в окончательный спад, мировая экономика вошла в фазу очень слабого роста, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.
Однако, как подчеркнул Кагарлицкий, рецессия всё равно возможна, и спад рано или поздно случится.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, агентство Fitch спрогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%.
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