Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM Ученики лицея №20 имени Виктора Поляничко в Ростове-на-Дону вернутся в школьные классы после проведения в здании реконструкции. Об этом говорится в официальном ответе министерства общего и профессионального образования Ростовской области на публикацию ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что здание закрыто на реконструкцию в июле 2018 года. Затем в 2019 году была разработана проектно-сметная документация по объекту, которая получила положительное заключение госэкспертизы.

«Средства на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены на 2020−2021 годы в полном объёме. Объявление электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ запланировано в срок до 2 марта 2020 года», — говорится в ответе за подписью главы регионального минобра Ларисы Балиной.

ИА REGNUM напоминает, что с требованием восстановить работу лицея №20 имени Поляничко ранее обращались к городским властям родители учеников.

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