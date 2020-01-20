Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM В екатеринбургской думе вновь отложат рассмотрение новой схемы нестационарной торговли в городе. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил спикер думы Игорь Володин, глава комиссии гордумы по экономическому развитию Григорий Вихарев в данный момент отсутствует в Екатеринбурге. По информации издания, Вихарев находится в отпуске.

«Возможно, он появится к 24-му, либо 27-го успеет перед думой провести внеочередное заседание комиссии», — считает Володин.

Комиссия должна рассмотреть проект новой схемы по организацию нестационарной торговли в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение новой схемы откладывается с конца 2019 года.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал резко сократить число киосков и ларьков в городе к 2023 году.

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