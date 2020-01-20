Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяной рынок 20 января после выходных довольно сдержанно реагирует на события в Ливии, где из-за обострения гражданской войны была прекращена добыча на двух крупнейших месторождениях, а крупнейшие морские терминалы приостановили работу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«По оценкам Ливийской национальной компании страна перестала поставлять на мировой рынок порядка 800 тыс. баррелей в сутки. В то же время ожидаемый всплеск покупательской активности носил умеренный характер как по масштабу, так и по его продолжительности. К полудню котировки марки Brent, достигавшие в моменте $66 вернулись к исходным позициям в $65,50, где они завершили торги на прошлой неделе.

Примечательно, что рынок не реагирует и на информацию о беспорядках в Ираке, втором в ОПЕК после Саудовской Аравии производителе черного золота, которые привели к приостановке работ на месторождении Аль-Ахдаб с ежедневной добычей в 70 тыс. баррелей в сутки, и поставили под угрозу дальнейшую работу на месторождении Бадра (добыча 75 тыс.).

С одной стороны ливийский фактор можно списать на уверенность в действенности предпринятых на выходных шагов по прекращению огня в этой стране — в саммите принял участие и президент РФ Владимир Путин, имеющий влияние на Ливийскую национальную армию. В то же время это скорее говорит о слабости рынка энергоносителей, что идет вразрез происходящему на мировых рынках акций.

В итоге до данных по запасам от минэнерго США, публикация которых в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга перенесена с 22 на 23 января можно ожидать движение в коридоре $65,30−66,50 по сорту Brent.

Невысокой волатильности будет способствовать отсутствие значимых событий на макроэкономическом фронте. Вышедшая статистика от Baker Hughes о первом за четыре недели росте числа буровых с 659 до 673 единиц.

Она показала, что прогноз МЭА о том, что рынок может столкнуться с переизбытком поставок даже после расширения ОПЕК+ ограничений нефтедобычи не выглядит не таким уж не правдоподобным, что будет сдерживать уверенность покупателей», — пояснил эксперт.

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