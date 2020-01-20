Черкесск, , 15:59 — REGNUM Рост туристического потока в Карачаево-Черкесию в 2020 году может составить 6−7%. По прогнозам регионального министерства туризма, ожидается, что республику посетят не менее 1,6 млн гостей, пишет «Интерфакс-Юг».

Внимание туристов к республике должно вырасти, как считает заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов, благодаря активному развитию курортной инфраструктуры. Так, на горнолыжных курортах будет увеличен номерной фонд гостиниц. Кроме того, в Домбае будет построена еще одна канатная дорога, а также предусмотрена система искусственного оснежения трасс для катания.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники только один курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии посетили более 50 тыс человек. А в 2018/2019 году на Новый год в республике побывали 125 тыс. гостей. Общий поток туристов в 2019 году превысил 1,5 млн человек.

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