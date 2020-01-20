Ханты-Мансийск, , 15:56 — REGNUM В Югре за 2019 год отремонтировано 203 километра дорог. Из них 160,5 км — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 20 января 2020 года сообщил на пресс-конференции директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

На дорожные работы в Югре в 2019 году было предусмотрено почти 11 млрд рублей, из которых 6,4 млрд рублей — средства регионального бюджета.

На 2020 год в автономном округе на строительство и ремонт дорог утверждено 7,65 млрд рублей.