Москва, , 15:54 — REGNUM После выходных рубль в отличие от других валют стран с развивающейся экономикой 20 января удерживается на пятничных уровнях против доллара и пусть и незначительно, но растет против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На фоне отсутствия американских инвесторов в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга и важных макроэкономических новостей (слушания по импичменту Трампа в Сенате, а также комментарии из Давоса рынок будет отыгрывать лишь завтра) в роли главного ценообразующего фактора выступила нефть.

Из-за беспорядков в Ливии и Нигерии была прекращена работа на трех месторождениях, что лишило рынок в совокупности 870 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее после утреннего всплеска котировки черного золота вернулись к исходным позициям, заставив и рубль лишиться внутридневных достижений. К середине дня доллар оценивается в 61,55 руб., а евро — в 68,25 руб., хотя 20 января в утренние часы курсы сдвигались вниз на 10 и 15 копеек.

Подобная диспозиция может сохраниться вплоть до 24−25 января, когда выйдут данные по запасам от минэнерго США, а и будут опубликованы свежие индексы деловой активности, которые позволят понять: то в каком направлении движется мировая экономика.

Однако больше шансы на то, что рубль все-таки не станет консолидироваться, а начнет новую волну укрепления раньше. Помимо не до конца реализованного потенциала отскока нефтяных цен в пользу продаж валюты будет играть налоговый период, который до конца месяца нивелирует увеличение валютных интервенций Банка России (до февраля их объем был увеличен с 12,1 млрд руб. до 21 млрд руб.).

Также на фоне сохранение благоприятной конъюнктуры на внешних рынках можно ожидать притока средств нерезидентов для участия в аукционе ОФЗ 22 января в ожидании еще одного понижения Банком России ключевой ставки на 0,25%, вполне возможно уже на следующем заседании в феврале», — считает эксперт.

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