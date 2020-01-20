Псков, , 15:53 — REGNUM Более 3,7 тыс. педагогов Псковской области смогут рассчитывать на ежемесячные федеральные доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 20 января, на совещании по вопросам реализации послания президента РФ в Псковской области.

Седунов отметил, что также в бюджете региона предусмотрены средства на выплаты классным руководителям в размере 1 тыс. рублей.

«Эта региональная мера поддержки будет действовать одновременно с федеральной», — отметил Седунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости ввести специальную доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей заявил 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин. Выплаты будут производиться с 1 сентября 2020 года.