Уфа, , 15:56 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения между министерствами Башкирии и Чечни было подписано в Уфе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По словам чиновников, официальная делегация министерства здравоохранения Чеченской Республики прибыла в Башкирию 20 января. Визит, в ходе которого делегация Чечни посетит крупные больницы Башкирии, продлится два дня.

Согласно подписанному документу, республики будут делиться опытом реализации программ оказания врачебной помощи населению и развития здравоохранения.

Кроме этого, республики поделятся наработками в сфере организации и оптимизации работы медицинских учреждений, установят прямые связи между медицинскими организациями, высшими и средними медицинскими учебными заведениями, которые расположены в Чечне и Башкирии.

Соглашением также предусмотрено внедрение новейших достижений в области медицины и менеджмента медицинских услуг.

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